Artvin'de lösemi hastası genç Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kısa bir süre sonra Kovid-19'a yakalanan Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

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