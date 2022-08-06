21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti

06.08.2022 12:50

Artvin'de seyir halinde olan bir otomobil, ön tarafta ilerleyen tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar, hayatını kaybetti. Tatar'ın dün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Dün gece 02.30 sıralarında alınan bilgiye göre Kemalpaşa istikametinden Hopa'ya giden Birkan Yılmaz yönetimindeki lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

21 yaşındaki genç doğum gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz ise tedavisi yapılmak üzere Artvin Devlet hastanesine kaldırıldı.

21 yaşındaki genç doğum gününde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Çanakkale'de üniversite okuyan Camal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Otopsi için Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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