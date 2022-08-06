Çanakkale 'de üniversite okuyan Camal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Otopsi için Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu 'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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