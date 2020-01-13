Artvin'de Macahel'e ulaşım kar yağışı ile birlikte güçleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de Macahel'e ulaşım kar yağışı ile birlikte güçleşti - Son Dakika

Artvin'de Macahel'e ulaşım kar yağışı ile birlikte güçleşti

6 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel (Camili) bölgesine ulaşım etkili olan kar yağışı nedeniyle son günlerde güçleşti.

Artvin'de Macahel'e ulaşım kar yağışı ile birlikte güçleşti, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel (Camili) bölgesine ulaşım etkili olan kar yağışı nedeniyle son günlerde güçleşti. Yörede yoğun kar yağışı sonrası çığ tehlikesi nedeniyle 6 köyde ulaşım sağlanamazken, Camili Bölgesi'nde yaşayan ve bir süredir erzaksız kalan vatandaşlara iş makineleri sayesinde erzak ulaştırıldı.


Kış aylarında genellikle yağan kar yağışı sonrasında Borçka-Camili ve Karagöl tarafında gidenler yolda kar nedeniyle mahsur kalıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye iş makineler ve kar temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kar yağışı ile ulaşımlarını zor coğrafyaya sahip olan bölgenin yollarına düşen bir çok noktadaki çığ açılarak köye ulaşım güçlükle ilerliyor. Kara saplanan araçlar kurtarılırken, yöre insanı tüm kar çilesine rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor. Akordiyon eşliğinde eğlenen yöre sakinleri Macahel Tüneli projesinin hayata geçirilmesini istiyor.


Bazı yöre sakinleri ise araçlarının arkasına bağladıkları leğenlerle kayarak karlı yolların çilesini eğlenceye dönüştürdü. - ARTVİN

Camili, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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