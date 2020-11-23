Artvin'de, Macahel Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı - Son Dakika

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Cankurtaran Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Artvin'in Borçka ilçesinde de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan yağış nedeniyle bin 860 rakımlı Macahel Küçük Yayla Geçidi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Sürücüler, karlı yolda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.