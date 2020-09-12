Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Murgul Kaymakamı Kemal Balaban da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Maden işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 08 YC 292 plakalı otobüs, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrildi.

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