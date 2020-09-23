Artvin'de maske takmayan 268 kişiye idari para cezası kesildi - Son Dakika

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma bölgesinde 268 kişiye toplam 241 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında kentin birçok noktası ile en işlek caddesi olan İnönü, Cumhuriyet Caddesi ile Kültür Sokağında polis, bekçi, jandarma ve zabıtalar tarafından maske kontrolleri sürdürülüyor.

İl genelindeki birçok noktada Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ederken filyasyon ekipleri de çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık megafonla ve birebir görüşerek uyarıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayanlara, polis ve jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulanıyor.

Ekiplerce, son 15 günde maske takmayan 268 kişiye toplam 241 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Ekiplerin maske denetimleri kent geleninde aralıksız sürüyor.