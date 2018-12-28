Artvin'de Matematik Bilgi Yarışması Yapıldı

Artvin
'de "Yaşayan Matematik'" projesi kapsamında liselerarası bilgi yarışması düzelendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğiyle Ahmet Hamdi Tanpınar
Kültür Merkezinde, öğrencilere matematiği sevdirmek ve matematik bilimini günlük hayatta kullanma becerisini kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya merkez ve ilçelerde birinci olan liseler katıldı.
Liselerin üçer öğrenciyle yarıştığı programda, öğrencilere beşer soru soruldu.
Yarışmada Arhavi Ertuğrul Kurdoğlu
Fen Lisesi birinci olurken, Şavşat Anadolu Lisesi
ikinci ve Hopa
Nuri Vatan Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın amacının, matematik bilimini günlük hayatta kullanmayı öğrencilere aşılmak olduğunu belirterek, "2023 yılı eğitim vizyonu çerçevesinde artık bilgilerin ezberlenmesi değil çocuklarımıza öğrenilen bilgileri günlük hayatta kullanma becerisini kazandırmaya yönelik hedefler belirledik. Bu projede bunlardan biriydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yarışmanın ardından dereceye giren okullara, Vali Yılmaz Doruk
ve AÇÜ Rektörü Fahrettin Tilki tarafından hediye ve belgeleri verildi.