Son Dakika Haberleri: Artvin'de Matematik Bilgi Yarışması Yapıldı

Artvin'de Matematik Bilgi Yarışması Yapıldı

25 dakika önce

Artvin'de "Yaşayan Matematik'" projesi kapsamında liselerarası bilgi yarışması düzelendi.

Artvin'de Matematik Bilgi Yarışması Yapıldı, System.String[]
Artvin'de "Yaşayan Matematik'" projesi kapsamında liselerarası bilgi yarışması düzelendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) iş birliğiyle Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde, öğrencilere matematiği sevdirmek ve matematik bilimini günlük hayatta kullanma becerisini kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya merkez ve ilçelerde birinci olan liseler katıldı.

Liselerin üçer öğrenciyle yarıştığı programda, öğrencilere beşer soru soruldu.

Yarışmada Arhavi Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi birinci olurken, Şavşat Anadolu Lisesi ikinci ve Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın amacının, matematik bilimini günlük hayatta kullanmayı öğrencilere aşılmak olduğunu belirterek, "2023 yılı eğitim vizyonu çerçevesinde artık bilgilerin ezberlenmesi değil çocuklarımıza öğrenilen bilgileri günlük hayatta kullanma becerisini kazandırmaya yönelik hedefler belirledik. Bu projede bunlardan biriydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmanın ardından dereceye giren okullara, Vali Yılmaz Doruk ve AÇÜ Rektörü Fahrettin Tilki tarafından hediye ve belgeleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:55 Kaynak: AA

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