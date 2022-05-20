Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu - Son Dakika
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Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu

20.05.2022 12:05
Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu

Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu Artvin'in yüksek yaylalarına küçükbaş hayvanlarını otlatmak için göç eden sürü sahipleri Mayıs ayında kar yağınca kışlaya dönmek zorunda kaldılar.

Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu

ARTVİN - Artvin'in yüksek yaylalarına küçükbaş hayvanlarını otlatmak için göç eden sürü sahipleri Mayıs ayında kar yağınca kışlaya dönmek zorunda kaldılar. Bin 400 küçükbaş hayvanıyla köyün yolunu tutan Erkan Biçer, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Müezzinler köyü Kutul yaylasına 20 Mayıs'ta kar yağdı. Bin 400 küçükbaş hayvanıyla besicilik yapan Erkan Biçer, beklemediği kar yağışını görünce kışlanın yolunu tuttu. Hayvanlarını otlatmak için, kar yağışının olmadığı alt mezralara sürüsü ile birlikte ilerleyen Biçer, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Biçer, "20 Mayıs, Kutul'da karlı bir günde çıktık. Şimdi iniyoruz. Her taraf bembeyaz oldu" diyerek sürünün karda ilerlediği o anları cep telefonuyla kaydetti.

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BOLU'DA 19 MAYIS'TA YAYLALARA KAR YAĞDI BOLU'DA 19 MAYIS'TA YAYLALARA KAR YAĞDI YAYLA YOLUNDA KAR YAĞIŞINA YAKALANAN SÜRÜDEKİ 75 KOYUN ÖLDÜ YAYLA YOLUNDA KAR YAĞIŞINA YAKALANAN SÜRÜDEKİ 75 KOYUN ÖLDÜ Yüksek kesimlere kar yağdı Yüksek kesimlere kar yağdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu - Son Dakika


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