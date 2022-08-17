İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor - Son Dakika
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İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor

17.08.2022 10:23
İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor

ARTVİN'de Mehmet Demir (65), Ada Yaylası'nda dağlık araziye inşa ettiği evine ulaşmak için komşularından yol yapma izni alamayınca 2 dağ arasından geçen derenin üzerine ahşap asma köprü yaptı.

ARTVİN'de Mehmet Demir (65), Ada Yaylası'nda dağlık araziye inşa ettiği evine ulaşmak için komşularından yol yapma izni alamayınca 2 dağ arasından geçen derenin üzerine ahşap asma köprü yaptı. 15 metre yükseklik ve 60 metre uzunluğunda olan ve güvenlik için girişinde kapı bulunan köprüyle evine giden Demir, "Bölgemiz, engebeli olduğu için birçok konuda pratik çözümler bulmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Yusufeli ilçesinin Ada Yaylası'nda yaşayan işçi emeklisi Mehmet Demir, babasından miras kalan 2 dağın arasındaki araziye 2009 yılında ev yapmaya karar verdi. Planladığı eve ulaşım yolunun uzak oluşu ve komşularının arazilerinden yol geçirilmesine izin vermemesiyle Demir, Çarğisel Deresi üzerine ahşap asma köprü yaptı. Kendi çizdiği projeyle inşa ettiği asma ahşap köprüden eve ulaşan Demir, çocuk ve hayvanların can güvenliğini tehlikeye atmamak adına da köprü girişine tedbir amaçlı kapı taktı.

'PRATİK ÇÖZÜM BULMAK ZORUNDA KALIYORUZ'Bölgede arazinin engebeli oluşunun evlere ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen Mehmet Demir, "Bu yaylada babamdan miras kalan arazi vardı. 13 yıl önce bu arazi üzerine ev yapmaya karar verdim ancak arazime ulaşım yolu dağın arkasından geçtiği için evime uzak kalıyordu. Bunun üzerine komşumla konuşup yol yapılması için talepte bulundum. Komşum kendi arazisinden yol geçirilmesine izin vermedi. Bölgemiz engebeli olduğu için birçok konuda pratik çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Farklı alternatifler düşündüm ve çareyi köprü yapmakta buldum" dedi.Köprüyle zamandan tasarruf ettiğini anlatan Demir, "Bu köprünün projesini kendim çizdim ve tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Yerden 15 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 60 metre uzunluğundaki ahşap köprümle 13 yıldır evime ulaşımı sağlıyorum. Hem evime ulaşırken fazla yorulmuyorum hem de zamandan tasarruf sağlıyorum. Her işimi bu köprü üzerinden hallediyorum. Evimin inşaat malzemelerini bile bu köprüden getirip götürüyorum. Köprüyü ben kullanırken korkmuyorum. Zaten korkacak da bir şey yok çünkü yan taraflarında korkuluk bulunuyor. Köprüye kapı takmamdaki amacım da tamamen tedbir içindir çünkü burada çocuklar var, hayvanlar var. Köprüden geçmeye çalışıp düşmesinler diye. O yüzden kapı olması gerekliydi" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Mehmet Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor - Son Dakika

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