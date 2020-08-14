Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Artvin'in Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde Cuma namazı açık alanda kılındı. İmam hutbe okumak için, katlanabilir merdivene çıkarak cemaate seslendi. O anlar cemaat tarafından fotoğraflandı. - ARTVİN
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14.08.2020 21:25:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de merdivenli Cuma hutbesi - Son Dakika