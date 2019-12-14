Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Sabah saat 03.00 sıralarında Artvin Borçka Karayolu Sümbüllü köyü mevki'inde Hasan Altoptak'ın kullandığı 08 HB 077 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı, System.String[]

Sabah saat 03.00 sıralarında Artvin Borçka Karayolu Sümbüllü köyü mevki'inde Hasan Altoptak'ın kullandığı 08 HB 077 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı.


Kazada araçtan fırladığı tespit edilen araç sürücüsü Altoprak kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan Buse K. ile Cem Ali Y ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ARTVİN

Artvin, Borçka, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
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