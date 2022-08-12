Artvin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de trafik kazası: 4 yaralı

12.08.2022 16:04
Artvin'de trafik kazası: 4 yaralı

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza Artvin- Şavşat karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Elif Bağrıyanık (36) yönetiminde bulunan 42 AAL 897 plakalı otomobil, karşı istikametinde gelen İsmail Aydemir (68) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kübra Elif Bağrıyanık ve yolcu koltuğunda bulunan İlknur Gülçihan (32) ile kamyonetin içinde bulunan sürücü İsmail Aydemir ve yolcu koltuğunda bulunan Bilnur Aydemir (72) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek Artvin devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı Artvin'de etkili olan sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Kaynak: İHA

İsmail Aydemir, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:04:55. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement