Artvin'de mobil aqua parklı havuz - Son Dakika

Artvin'de mobil aqua parklı havuz

Artvin'de köy öğretmeni korona virüs nedeniyle denize gidemeyen çocuklar için kamyonet kasasını aqua parklı havuza çevirdi.

Artvin'de köy öğretmeni korona virüs nedeniyle denize gidemeyen çocuklar için kamyonet kasasını aqua parklı havuza çevirdi.


Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde korona virüs salgını nedeniyle denize gidemeyen ve havuz hayali kuran çocuklar için köy öğretmeni İsmail Yiğit harekete geçti. Çocukların sıcak havalardan bunaldığı gören köy öğretmeni Yiğit, bir kamyonetin kasasına su geçirmez branda yerleştirerek içerisine su doldurdu. Kamyonet kasasına birde kaydırak koyan öğretmen sayesinde çocuklar hem serinledi hem doyasıya eğlendi. Kamyonet kasasını mobil aqua parklı havuza dönüştüren öğretmen İsmail Yiğit, "Köyde bulunan çocuklar denize gitmek istiyorlar, fakat malum korona virüs salgını nedeniyle bu çok riskli. Bizde kamyonetimizi ve brandamızı kullanarak kendi aqua parkımızı ve havuzumuzu yaptık. Basit bir sistem olsa da çocuklar çok eğlendi bu da benim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin'de mobil aqua parklı havuz - Son Dakika
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