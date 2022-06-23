Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı - Son Dakika
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Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı

23.06.2022 13:51
Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı

Artvin'in Hopa ilçesinde motosikletin çay ocağı önünde oturan kişiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Artvin'in Hopa ilçesinde motosikletin çay ocağı önünde oturan kişiye çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeni aldığı motosikletiyle seyir halindeki E.S. (42), Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlediği sırada aracın kontrolünü kaybetti.

Panikleyerek fren yerine gaza basan E.S'nin kullandığı motosiklet, yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan kişiye çarparak durdu.

Yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de motosiklet çay ocağı önünde oturan kişiye çarptı - Son Dakika
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