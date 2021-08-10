Artvin'de öğrenciler matematik kampında hem öğrenecek hem de eğlenecek - Son Dakika

Artvin Valiliği ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğinde hazırlanan, "Yaşayan Matematik Artvin'e Sayısal Bakış" projesinin eğitim kampı başladı.

Borçka ilçesinin Anbarlı köyünde 5 yıldır kullanılmayan yatılı bölge okulunda organize edilen kampa öğrenciler 60 kişilik gruplar halinde katılıyor.

Öğrenciler, üç gün kalacakları kampta matematik, robotik kodlama, ebru, müzik, oryantiring, zeka oyunları ve çeşitli spor branşlarında düzenlenecek faaliyetlerde hem eğitim görecek hem de eğlenecekler.

Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan kampa il genelinde 950 öğrencinin katılması planlanıyor.

Vali Yılmaz Doruk, kampın açılış töreninde, matematiği hayatın bir parçası haline getirerek çocuklara sevdirmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin bir başlangıç olduğunu ve devamının da geleceğini belirten Doruk, "Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Projeye hem eğitim hem de turizm projesi olarak bakıyorum. Burada farklı kamplara da ev sahipliği yapacağız. Kampımızda matematiği hayatın içindeki bir gerçeklik olarak ortaya koymak ve bunu çocuklarımıza eğlenceli bir ortamda öğretmek istiyoruz." dedi.

Doruk, bölge yatılı okulunun 5 yıldır kullanılmadığını anımsatarak, "Burada zamanında çok güzel bir tesis yapılmış. Bu tesisin gözümüzün önünde kayıp gitmesine gönlümüz razı olmadı. Biz de burayı gerekli tadilatları yaparak eğitim kamp merkezi haline getirdik. Burada, bundan sonra da farklı etkinlikler yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kampa katılan, Borçka İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Can Turgut ise salgın nedeniyle uzun süredir evde olduklarının altını çizerek, "Kamp bize çok iyi geldi, değişiklik oldu. Tekrar sosyal hayata ve eğitim hayatına döndük. Zevkli, eğlenceli zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.