Artvin'de öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika
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Artvin'de öğrencilerin karne heyecanı

6 saat önce

Artvin'de 25 bin 182 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Artvin'de öğrencilerin karne heyecanı, System.String[]

Artvin'de 25 bin 182 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Çoruh İlkokulu'nda düzenlen karne törenine katılan Vali Yılmaz Doruk, öğrencilere karne ve hediye dağıttı.


Doruk, öğrencilere 15 günlük karne tatilini en iyi şekilde değerlendirerek ikinci döneme daha zinde başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden ileride istikrarlı, huzurlu, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin mimarları olabileceklerini akıllarından çıkarmamalarını isteyen Doruk, şunları kaydetti:

"Daima araştırmacı, sorgulayan ve öğrenme açlığı hisseden bireyler olarak kendinizi manevi ve ilmi olarak iyi yetiştirin. Ayrıca sizlerden isteğimiz başarılı olma ölçütünü sadece sayısal bir notla değerlendirmeden içinizdeki kabiliyetlerinizi keşfetme yolunda zamanınızı harcayın. Sürekli bilginin ve öğrenmenin peşinde koşun."

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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