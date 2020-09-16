Artvin'de okullar eğitim öğretime hazır - Son Dakika

Artvin'de okullar eğitim öğretime hazır

Artvin Milli Eğitim Müdür Fahri Acar, "48 ilkokulumuzda, 14 anaokulumuzda ve 140 ana sınıfımızda tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak eğitim öğretime hazırlanmış durumdayız." dedi.

Artvin'de okullar eğitim öğretime hazır, System.String[]

Artvin Milli Eğitim Müdür Fahri Acar, "48 ilkokulumuzda, 14 anaokulumuzda ve 140 ana sınıfımızda tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak eğitim öğretime hazırlanmış durumdayız." dedi.

Acar, Karadeniz Bakır İlkokulunda, kentteki okulların eğitim öğretime hazırlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında okullarda yürütülen faaliyetlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulları coşkuyla açamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirten Acar, "21 Eylül itibarıyla okul öncesi, birinci sınıf ve özel eğitim öğrencilerimizi okullarımıza alarak seyreltilmiş, kademeli olarak eğitim öğretime başlayacağız. Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 48 ilkokulumuzda, 14 anaokulumuzda ve 140 ana sınıfımızda tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak eğitim öğretime hazırlanmış durumdayız." diye konuştu.

Yüz yüze eğitimin ilk haftasının, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası olarak planlandığını ifade eden Acar, ilk hafta öğrencilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının temassız oyunlar ve eğlenceli etkinlikler yapılarak anlatılacağını kaydetti.

Acar, "İlk hafta öğrencilerimiz 4-5 kişilik sınıflarda birer gün okula gelecek. İkinci ve üçüncü hafta sınıflarımızı yarılayarak, yani 20 kişilik bir sınıfsa 10 kişiyi ilk iki gün, diğer 10 kişiyi de diğer iki gün okula devam ettireceğiz. Bu üç haftanın sonunda Bakanlığın alacağı karar doğrultusunda eğitim öğretim devam edecek." dedi.

Okullarda "Hijyen Şartlarının geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu" doğrultusunda hazırlıkları titizlikle yürüterek tamamladıklarını vurgulayan Acar, şunları söyledi:

"Öğretmenler ve öğrenciler olarak okulları çok özledik. Okullarımızda salgınla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Tüm arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki okullarımız sokaklardan daha güvenli. Çocuklarımız için daha sağlıklı bir ortam. Velilerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını okullara gönderebilir. Öğrencilerimizin okullarına sağlıkla kavuşmaları için her bireye sorumluluklar düşüyor. Toplum olarak hijyen, maske, mesafe kuralına uyarak bunu başarabiliriz."

Fahri Acar, Artvin, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de okullar eğitim öğretime hazır - Son Dakika

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