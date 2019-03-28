Son Dakika Haberleri: Artvin'de Okullara 46 Bin Liralık Spor Malzemesi

Artvin'de Okullara 46 Bin Liralık Spor Malzemesi

16 dakika önce

Artvin Valiliğinin katkılarıyla il merkezindeki okullarda kullanılmak üzere temin edilen 976 spor malzemesi törenle dağıtıldı.

Artvin'de Okullara 46 Bin Liralık Spor Malzemesi, System.String[]
Artvin Valiliğinin katkılarıyla il merkezindeki okullarda kullanılmak üzere temin edilen 976 spor malzemesi törenle dağıtıldı.

Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen törene, Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kahveci, burada yaptığı konuşmada, Artvin merkezde bulunan 7 ilkokul, 7 ortaokul, 8 lise ve 1 özel eğitim okulu olmak üzere toplam 23 okula 976 spor malzemesi dağıtılacağını belirtti.

Malzemelerin okulların ihtiyaçlarına göre dağıtılacağını ifade eden Kahveci, malzemeler arasında 110 futbol topu, 110 basketbol topu, 108 voleybol topu, 110 badminton raketi, 59 badminton topu, 15 antrenman çemberi, 105 atlama ipi, 20 santimetrelik 25 engel, 50 santimetrelik 21 engel, 8 halka, 75 hentbol topu, 45 futsal topu, 15 voleybol filesi, 140 masa tenisi raketi, 15 masa tenisi topu ve 15 masa tenisi filesi olduğunu söyledi.

Kahveci, alınan spor malzemelerin maliyetinin ise 45 bin 604 lira olduğunu kaydetti.


Konuşmanın ardından Vali Yılmaz Doruk, okul temsilcilerine malzemelerini teslim etti.


Tören, Yeni Mahalle ve Gazi Ortaokulu arasındaki voleybol gösteri maçıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:52 Kaynak: AA

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