Artvin'de olası depremde risk taşıdığı belirlenen okul, geçici binasına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de olası depremde risk taşıdığı belirlenen okul, geçici binasına taşındı - Son Dakika

Artvin'de olası depremde risk taşıdığı belirlenen okul, geçici binasına taşındı

6 saat önce

Artvin'de olası depremde risk taşıdığı için yıkım kararı alınarak boşaltılan Gazi Ortaokulu, geçici hizmet binasına taşındı.

Artvin'de olası depremde risk taşıdığı belirlenen okul, geçici binasına taşındı, System.String[]

Artvin'de olası depremde risk taşıdığı için yıkım kararı alınarak boşaltılan Gazi Ortaokulu, geçici hizmet binasına taşındı.


İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Artvin'de deprem olması durumunda risk taşıdığı belgelenen ve yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırılan Gazi Ortaokulunun bugün itibarıyla geçici binasına taşındığını belirtti.

Gazi Ortaokulunun ilin en köklü ve büyük okullarından biri olduğunu ifade eden Acar, geçici de olsa bu okulu boşaltmak zorunda kaldıkları için üzgün olduğunu aktardı.

Acar, en kısa sürede eski binanın yıkılarak çok güzel bir projeyle yeni Gazi Ortaokulu binası yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okulumuzun bu geçici binaya çok kısa sürede taşınmasını sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma, taşınmanın her aşamasında sorumluluk üstlenerek yardımcı olan saygıdeğer öğretmenlerimize, sürecin başından beri bize destek olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum."

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:10 Kaynak: AA
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