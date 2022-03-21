Artvin'de Orman Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de Orman Haftası kapsamında sergi açıldı

21.03.2022 13:30
Artvin'de Orman Haftası kapsamında sergi açıldı

Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen sergide, kentteki ormancılık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalara dair ürünler, araç gereçler ve fotoğraflar sergilendi.

Serginin açılışını yapan Vali Vekili Onur Özaydın, stantları gezerek Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi aldı.

Artvin'deki orman varlığını korumak ve zenginleştirmek için yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Özkaya, "Orman Haftası ile ilgili en temel amacımız toplumun her kesimi ve yaş grubundan vatandaşımıza ağaç sevgisini aşılamak. Yüzde 54'ü ormanlarla çevrili güzel kentimizde ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak bizlerin en temel görevi." dedi.

Sergi hafta boyunca açık kalacak.

???????

YORUMLAR
500
Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu Başkan Yücel, down sendromlu bireylerle kahvaltıda buluştu 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

Orman Bölge Müdürlüğü, orman haftası, 21 Mart, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de Orman Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:37:38. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Orman Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement