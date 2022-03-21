Artvin'de Orman Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen sergide, kentteki ormancılık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalara dair ürünler, araç gereçler ve fotoğraflar sergilendi.

Serginin açılışını yapan Vali Vekili Onur Özaydın, stantları gezerek Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi aldı.

Artvin'deki orman varlığını korumak ve zenginleştirmek için yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi veren Özkaya, "Orman Haftası ile ilgili en temel amacımız toplumun her kesimi ve yaş grubundan vatandaşımıza ağaç sevgisini aşılamak. Yüzde 54'ü ormanlarla çevrili güzel kentimizde ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak bizlerin en temel görevi." dedi.

Sergi hafta boyunca açık kalacak.

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