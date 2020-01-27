Artvin'de orman köylüsü için 27 bin fidan üretilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de orman köylüsü için 27 bin fidan üretilecek - Son Dakika

Artvin'de orman köylüsü için 27 bin fidan üretilecek

6 saat önce

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bu yıl orman köylüsünü desteklemek amacıyla 27 bin gelir getirici tür fidan üretimi yapacak.

Artvin'de orman köylüsü için 27 bin fidan üretilecek, System.String[]

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bu yıl orman köylüsünü desteklemek amacıyla 27 bin gelir getirici tür fidan üretimi yapacak.


Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman köylüsünü yerinde kalkındırıp refah seviyelerini artırarak göçü azaltmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ardanuç Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlığında, mikro klimalı polikarbon serada üretim çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı programında olan 10 bin zeytin fidanı, 10 bin lavanta, 6 bin 500 yaban mersini, 500 porsuk ağacı fidanı olmak üzere toplamda 27 bin gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidan üretim çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile orman köylümüzün gelirinin artırılmasının yanında il ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Orman İşletme Müdürlüğü, Ardanuç, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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