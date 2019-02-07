Son Dakika Haberleri: Artvin'de Orman Yangını

Artvin'de Orman Yangını

1 saat önce

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

Osmaniye köyünün üst kısmındaki alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede kara yolunun bulunmaması, arazinin de sarp ve engebeli olması nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahalede güçlük çekti.

Orman işçileri ve bölge sakinlerinin gece boyunca süren çalışmaları sonucunda yangının büyümesi önlendi. Yangın, müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle zarar gören 4 hektarlık alanın bir kısmının örtü, bir kısmının da ormanla kaplı olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:55 Kaynak: AA

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