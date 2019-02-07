Artvin'de Orman Yangını
1 saat önce
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.
Artvin
'in Kemalpaşa
ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü. Osmaniye
köyünün üst kısmındaki alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman işçisi ile jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede kara yolunun bulunmaması, arazinin de sarp ve engebeli olması nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahalede güçlük çekti.
Orman işçileri ve bölge sakinlerinin gece boyunca süren çalışmaları sonucunda yangının büyümesi önlendi. Yangın, müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle zarar gören 4 hektarlık alanın bir kısmının örtü, bir kısmının da ormanla kaplı olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:55 Kaynak: AA
Son Dakika! CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı
Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk
PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu