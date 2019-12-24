Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü

6 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Artvin'de orman yangınında yaklaşık 6 hektar alan zarar gördü, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, dün gece Borçka- Muratlı kara yolu üzerindeki Taşlıtarla Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaklaşık 6 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Muratlı, Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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