Yavruları korkutmamak amacıyla bölgeden uzaklaşarak aracıyla eve dönen Baydar, bu kez de yolda fark ettiği iki ayı yavrusunu telefonuyla kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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