Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

04.07.2022 16:08
Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi

Artvin'de bir köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca çıkan 3 ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Artvin'de bir köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca çıkan 3 ayı yavrusu cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ormanlı köyünde yaşayan Bülent Baydar, ormanlık alanda gezintiye çıktığı sırada üç ayı yavrusunun çam ağacına çıktığını fark etti.

Baydar, ağaçtan inmekte zorlanan yavruları cep telefonuyla görüntüledi.

Yavruları korkutmamak amacıyla bölgeden uzaklaşarak aracıyla eve dönen Baydar, bu kez de yolda fark ettiği iki ayı yavrusunu telefonuyla kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de ormanlık alandaki ayı yavruları cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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