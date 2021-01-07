Artvin'de örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adagül köyünün üst kesimindeki ormanlık alanda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil