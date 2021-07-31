Artvin'de otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Artvin'de otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Oğuzhan D'nin kullandığı 08 EA 050 plakalı otomobil, Eski Köprübaşı mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü Oğuzhan D. ile araçta bulunan Tuğçe. Ö yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuğçe Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.