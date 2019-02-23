Son Dakika Haberleri: Artvin'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Artvin'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Artvin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Artvin'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Artvin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa Balcı yönetimindeki 08 DA 120 plakalı otomobil, il merkezine bağlı Tütüncüler köyünde virajı alamayarak alt yola devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün annesi Emine Balcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile eşi Emine Balcı ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:20 Kaynak: AA

Balcı, Artvin, Güncel
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