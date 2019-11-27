Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hopa- Borçka arasındaki Cankurtaran tünelinde, Taner Yılmaz 'ın kullandığı 08 AAAC 719 plakalı otomobil ile Feyzullah Altınkaya idaresindeki 08 K 5179 plakalı kamyon çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar

17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim