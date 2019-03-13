Son Dakika Haberleri: Artvin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Artvin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Artvin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İlçe çıkışında, Y.T'nin kullandığı 08 AC 313 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi Meydan'a çarptı.

Meydan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Ardanuç, Artvin, Güncel
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