Artvin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
İlçe çıkışında, Y.T'nin kullandığı 08 AC 313 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi Meydan'a çarptı.
Meydan, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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