Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İ.K'nin kullandığı 61 AAL 916 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu 'nun Yeni Liman mevkisindeki tünel çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Uçar'a (65) çarptı.

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