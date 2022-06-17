Taksicilerden Rize-Artvin Havaalanında Eylem: 'Sıkıntı Yok Ceza İse Ceza, Ne Gerekiyorsa O. Bu Saatten Sonra da Bizde de Geri Vites Yok'

Kaynak: AA

Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

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