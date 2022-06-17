Artvin'de otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Artvin'de otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

17.06.2022 20:03
Artvin'de otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Öztabak'ın kullandığı 34 CUE 526 plakalı otomobil, Dereüstü köyünde kontrolden çıkarak 2,5 metrelik istinat duvarından çay bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün annesi Müşerref Öztabak olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile kardeşi Songül Öztabak yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de otomobilin çay bahçesine yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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