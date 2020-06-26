Artvin'de otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sağlık durumu ağır olan Bayram Yılmaz, ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki Dürdane, Ayşe Sude ve Batuhan Şenkal, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Artvin 'in Şavşat ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

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