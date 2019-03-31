Artvin'de Oy Kullanma İşlemi Başladı
58 dakika önce
- Artvin'de oy kullanma işlemi başladıARTVİN - Artvin'de 136 bin 916 seçmen 660 sandıkta, sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine başladı.
- Artvin
'de oy kullanma işlemi başladı
ARTVİN - Artvin'de 136 bin 916 seçmen 660 sandıkta, sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemine başladı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi 32 ilde başladı. Artvin ve ilçelerinde 660 sandıkta 136 bin 916 seçmen İl ve ilçe belediye başkanları meclis üyeleri ile muhtarlık için oy kullanmaya başladı. Artvin'de oy kullanma işlemi akşam saat 16.00'de sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: İHA
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