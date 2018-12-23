Son Dakika Haberleri: Artvin'de Oynanan Dostluk Maçını Türkiye Kazandı

Artvin'de Oynanan Dostluk Maçını Türkiye Kazandı

1 saat önce

Artvin'de, Türkiye Federasyon Karması ile Gürcistan Federasyon Karması arasında dostluk maçı düzenlendi.

Artvin'de Oynanan Dostluk Maçını Türkiye Kazandı, System.String[]
Artvin'de, Türkiye Federasyon Karması ile Gürcistan Federasyon Karması arasında dostluk maçı düzenlendi.

Türkiye Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanlığınca Artvin İskebe Şehir Stadında düzenlenen dostluk maçını Türkiye Masterler Futbol Takımı 2-0 kazandı.

Maçın başlama vuruşunu yapan Vali Yılmaz Doruk, sporun, barış ve kardeşlik olduğuna dikkati çekti.

Zevkli ve heyecanlı geçen karşılamanın ikincisi yarısında Türkiye Abdülkadir Altuntaş ve Hakan Kalyoncu'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Masterler Birliği Futbol Federasyonu Başkanı Osman Çınar, yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke Gürcistan'la Artvin'de dostluk maçı düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:17 Kaynak: İHA

Gürcistan, Türkiye, Artvin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz Yerel Seçimlerin Kaderini Kararsız Seçmen Kitlesi Belirleyecek

Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun? Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:24:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de Oynanan Dostluk Maçını Türkiye Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]