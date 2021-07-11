Artvin'de pikabın çarptığı mühendis ağır yaralandı - Son Dakika

Durumu ağır olan Aydın, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, yapımı süren Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yeri inşaat alanında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap, geri manevra sırasında mühendis Bedirhan Aydın 'a (26) çarptı.

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