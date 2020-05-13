Artvin'de polis ekipleri şehre inen ayıyı kovaladı - Son Dakika

Hopa'da bir boz ayı akşam saatlerinde ilçe merkezine indi, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden hızla geçti. Panikleyen polisler, peşinden koştuğu ayıyı kovaladı. Ayı bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Polsilerin ayıyı kovaladığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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