Heyelan sabah saatlerinde Hopa- Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı 'ndan yurt dışına çıkış için bekleyen uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların bulunduğu park alanına yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir TIR'da hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı Esenkıyı tüneli güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARTVİN'DE SAHİL YOLUNDA HEYELAN KAMERADA, 1 TUR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

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