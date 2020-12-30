Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
30.12.2020 17:23
Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı Artvin-Borçka karayolunun 25. kilometresinde saman yüklü tır devrildi.
Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
ARTVİN - Artvin- Borçka karayolunun 25. kilometresinde saman yüklü tır devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada samanlar çevreye saçıldı.
Samsun'dan Artvin'in Şavşat ilçesine istikametine gitmekte olan Nizamettin Gökçe yönetimindeki 55 LG 896 plakalı saman yüklü tır Borçka -Artvin yolunun 25. kilometresinde virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Nizamettin Gökçe hafif yaralanırken, aracın kasasındaki samanlar etrafa saçıldı. Yaralı sürücü Borçka Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafik ekipleri ise devrilen tır nedeniyle trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.
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