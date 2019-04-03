Son Dakika Haberleri: Artvin'de Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Artvin'de Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Artvin'in Hopa ve Şavşat ilçelerinde, AK Parti'nin belediye başkanı seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadı.

Artvin'de Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
Artvin'in Hopa ve Şavşat ilçelerinde, AK Parti'nin belediye başkanı seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadı.

İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı seçimi için 53 sandıkta, 15 bin 459 seçmenden 13 bin 281'i oy kullandı. Bu oyların 377'si geçersiz sayılırken CHP adayı Taner Ekmekçi 5 bin 137, AK Parti adayı Kemal Gazioğlu 4 bin 761, İYİ Parti adayı Turan Kasımoğlu 2 bin 866, diğer adaylar ise 140 oy aldı.

Bunun üzerine AK Parti, 53 sandıktaki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesinin ardından Hopa Adliyesinde oylar yeniden sayıldı.

Tamamlanan sayım sonunda CHP adayı Ekmekçi'nin oyu 5 bin 139, AK Parti adayı Gazioğlu'nun oyu 4 bin 762, İYİ Parti adayı Turan Kasımoğlu'nun oyu ise 2 bin 867 olarak belirlendi.

Buna göre, seçim sonucu değişmedi.

Şavşat

Şavşat ilçesinde ise kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Nihat Acar'ın kazandığı seçim sonuçlarına, AK Parti İl Başkanlığı itiraz etti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, ilçede geçersiz sayılan 227 oy ile bir sandıktaki oyların tamamını yeniden saydı.

Buna göre CHP adayı Nihat Acar'ın oyu bin 886, AK Parti adayı Ahmet Sinan Öztürk'ün oyu ise bin 759 olarak belirlenirken, sonuçta değişiklik olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:08 Kaynak: AA

Hopa, Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, AK Parti, Güncel
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