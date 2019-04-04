Son Dakika Haberleri: Artvin'de Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Artvin'de Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadı.

Artvin'de Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadı.

İlçede kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı seçimi için 20 sandıkta, 5 bin 219 seçmenden 4 bin 388'si oy kullandı. Bu oyların 177'si geçersiz sayılırken, AK Parti adayı Eyüp Aytekin bin 819, CHP adayı Barış Demirci de bin 816, diğer adaylar ise 576 oy aldı.

Bunun üzerine CHP, 4 oyun kayıp olduğu iddiasıyla 20 sandıkta oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren seçim kurulu, 7 sandıkta oyların sayılmasına karar verdi.

Yapılan oy sayımı ve incelemeler üzerine sonuç değişmeyince CHP, İl Seçim Kuruluna itiraz etti.

Artvin Adliyesinde, 7 sandıkta yapılan oy sayımı ve tutanakların incelenmesi sonrasında AK Parti adayı Eyüp Aytekin'in oyu bin 819, CHP adayı Barış Demirci'nin oyu ise bin 816 olarak tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:19 Kaynak: AA

AK Parti, Yusufeli, Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, Güncel
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