Artvin'de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine çalışması başlatıldı - Son Dakika

Artvin'de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine çalışması başlatıldı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Sele kapılan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, su baskını yaşanan baraj şantiyesinde onlarca araç ve iş makinesi balçığa gömüldü. Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. İçerisindekilerle birlikte bir otomobili sele kapıldığı, bir aracın da heyelan altında kaldığı ihbarları üzerine arama çalışması başlattı.

Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Otomobili ile sele kapılan 1 kişi çevredekiler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yaşamını yitirdi. Bir otomobilin daha içerisindekilerle sele kapıldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Kayıp olduğu öne sürülen otomobilde kaç kişi olduğu bilinmiyor.

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ŞANTİYEYİ SEL BASTI

Yusufeli Barajı şantiyesinde de su baskını yaşandı. Selden kaçarak kurtulan işçiler, güvenli bölgelere sığındı. Şantiyede çalışanlara ait park halindeki onlarca araç ile iş makineleri balçığa gömüldü. Şantiyedeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

YOLLAR KAPANDI

Artvin-Erzurum karayolu da heyelan nedeniyle farklı noktalarda ulaşıma kapandı. Su kavuşumu mevkiinde tünelin içerisi balçıkla doldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ile baraj inşaatı görevlileri iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

O ANLARI ANLATTI; HEYELAN ALTINDA ARAÇ VAR

Artvin'den otomobille Erzurum'a giderken sele kapılmaktan son anda kurtulan Muhammed Geyik o anları anlattı. Geyik, "Heyelan bir anda yamaçtan kopup yola düştü. Önümde seyreden 3 araç vardı. Bir araç son anda tüneli ulaşmayı başardı, birini heyelan taşıyarak yolun altına attı. Bir araç da toprak altında kaldı. Biz akan toprağı görür görmez hemen geriye doğru kaçarak kurtulduk. Araçlarda kaç kişi olduğunu bilmiyorum" dedi. Bölgede arama çalışması başlatıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklenen yağışların sel ve heyelanlara yol açabileceği belirtilirken dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


- Artvin
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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 09:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de sel; 1 kişi öldü, kayıp ihbarları üzerine çalışması başlatıldı - Son Dakika
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