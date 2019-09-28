Son Dakika Haberleri: Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (3)
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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (3)

24 dakika önce

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, EVLERDE MAHSUR KALDILARArtvin'in Borçka ilçesi Yeni Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle, öğle saatlerinde İçkale Deresi taştı.

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (3), System.String[]

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, EVLERDE MAHSUR KALDILAR
Artvin'in Borçka ilçesi Yeni Mahallesi'nde etkili sağanak nedeniyle, öğle saatlerinde İçkale Deresi taştı. Sel suları nedeniyle debisi aniden yükselen dereyi çevreleyen istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın bitişinde yer alan arazide yaya olarak kullanılan asma köprünün bir kısmı da sulara gömüldü. Bölgede tek katlı ve 3 katlı binalarda oturanlar, su baskını sonucu evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Sel sularının sürüklediği moloz, balçık ve su kaplı bölgede ekipler, evde mahsur kalanlan 13 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalanların bazıları kendi imkanlarıyla göle dönen arazilerinden çıkmayı başarırken, bazıları ise tek katlı evin yüksek duvarı üzerine çıkarak kurtarılmayı bekliyor.


Borçka, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
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