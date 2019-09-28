Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (4)
44 dakika önce
MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDIArtvin'in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 13 kişi, AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDI
Artvin'in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 13 kişi, AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı. Dereyi çevreleyen istinat duvarının da yıkıldığı mahallede, 2 evin bulunduğu arazide, sel sularının çekildiği gözlendi.
Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler