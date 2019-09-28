Son Dakika Haberleri: Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (4)
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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (4)

44 dakika önce

MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDIArtvin'in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 13 kişi, AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (4), System.String[]

MAHSUR KALAN 13 KİŞİ KURTARILDI
Artvin'in Borçka ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu su baskını yaşanan evlerinde mahsur kalan 13 kişi, AFAD ekipleri tarafından botlarla kurtarıldı. Dereyi çevreleyen istinat duvarının da yıkıldığı mahallede, 2 evin bulunduğu arazide, sel sularının çekildiği gözlendi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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