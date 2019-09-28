Son Dakika Haberleri: Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (5)
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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (5)

24 dakika önce

YAĞIŞ ETKİSİNİ AZALTTIArtvin'in Borçka ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından oluşan sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışılıyor.

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (5), System.String[]

YAĞIŞ ETKİSİNİ AZALTTI
Artvin'in Borçka ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından oluşan sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışılıyor. Yağışın akşam saatlerinde etkisini azalttığı bölgede, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da, selin vurduğu Borçka ilçesinde incelemelerde bulunup, ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Doruk, can kaybının yaşanmadığı selde, dere taşkınları ve heyelana bağlı olarak karayollarında ve bazı evlerde hasar meydana geldiğini belirtti. Vali Doruk, sel ve heyelanda ulaşıma kapanan Artvin-Hopa ve Borçka-Muratlı karayollarının, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldığını söyledi. Bazı ev ve iş yerlerinde kısmi su baskınlarının olduğunu kaydeden Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı" dedi.


Artvin, Borçka, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:37 Kaynak: DHA
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