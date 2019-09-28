Son Dakika Haberleri: Artvin'de sel felaketi: Dereler taştı, yollar kapandı
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Artvin'de sel felaketi: Dereler taştı, yollar kapandı

1 saat önce

Artvin'de sağanak yağış sel felaketine neden oldu.

Artvin'de sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Borçka ilçesinde derelerin taşması sonucu bazı yollar kapandı. Can kaybının olmadığı afet maddi hasara yol açtı.

Artvin'de sel felaketi: Dereler taştı, yollar kapandı

Borçka, Artvin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:03 
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Artvin'de sel! Dereler taştı, yollar kapandı
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