Artvin'de sel felaketi: Dereler taştı, yollar kapandı
1 saat önce
Artvin'de sağanak yağış sel felaketine neden oldu.
Artvin'de sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Borçka ilçesinde derelerin taşması sonucu bazı yollar kapandı. Can kaybının olmadığı afet maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:03
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