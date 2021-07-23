Üye Girişi
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3) - Son Dakika

Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)

23.07.2021 13:02
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3), System.String[]

SELDE YIKILAN EVDEN SON ANDA ÇIKMIŞLARArtvin'in Arhavi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan Kapisre Deresi'nin kenarındaki Ali Şimşek'e ait 2 katlı ev sele kapılıp, yıkıldı.

SELDE YIKILAN EVDEN SON ANDA ÇIKMIŞLAR

Artvin'in Arhavi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan Kapisre Deresi'nin kenarındaki Ali Şimşek'e ait 2 katlı ev sele kapılıp, yıkıldı. Evin yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, o anları kayda alan kişinin, 'Evi su aldı götürüyor" dediği duyuluyor.

'EVİMİZ 2 SANİYEDE YIKILDI, GİTTİ'Şimşek ailesinin 5 ferdi, derenin taşması sonrası evi terk ederek kurtuldu. O anları anlatan aile fertlerinden Burak Şimşek, "36 yıllık binamızdı. Bütün anılarımız, her şeyimiz içerisindeydi. Dere taştı, birkaç saniye içinde 2 katlı evimiz yerle bir oldu, sular alıp sürükledi. Evimiz 2 saniyede yıkıldı, gitti, çok üzgünüz. Cana gelmemesi tek tesellimiz" dedi.'ÇOK BÜYÜK SELDİ, ÇOK KORKTUK'   Şimşek ailesinin komşularından Ali Akdemir de, "Ev yıkılınca, dere önüne set çekti. Bizim eve suların girmesinden kurtardı, yoksa bizim ev de gidecekti. Saniyeler içinde ev yıkıldı. Geceyi burada geçirmedik, evden çıktık, kızımızın evine gittik. Çok büyük seldi, çok korktuk. Eğer o ev yıkılmasaydı, bizim evler de sele kapılmıştı" diye konuştu.  'BU KORKUYU UNUTAMAYIZ'Ayşe Akdemir ise, "Dere öyle bir geldi ki 5 metre dalga atıyordu. Çok büyük korku yaşadık, bu korkuyu ömrümüzün sonuna kadar unutamayız. Komşumuzun evi gitti, bizim ev de büyük riskte kaldı. Evi terk ettik, akrabalarımızın yanına gittik" ifadelerinde bulundu.'HEYELAN RİSKİNE MARUZ YAPILAR YIKILMALI'Öte yandan Doğu Karadeniz'de yaşanılan sel ve afetlerle ilgili artık radikal adımların atılması gerektiğini ifade eden Mimar ve Mühendisler İstişare Kurulu Üyesi Kadem Ekşi, şunları söyledi: "Bu iklim değişikliğiyle birlikte Anadolu'da kuraklık, Doğu Karadeniz'de de sel ve heyelanların olacağını bilim dünyası zaten ısrarla söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da söylediği gibi özellikle dere yataklarındaki fiili işgallerle ilgili radikal kararlar alınmalıdır. Dere yatağına yakın inşa edilmiş köprüler de dahil olmak üzere bu alanlarda bir süpürme hareketi başlatmamız lazım. Belki can yanacak ama her yağışta 'bu bizim kaderimiz' deyip sonucu da bekleyemeyiz. Allah'ın verdiği bir akıl var, geleceğe bir miras bırakacaksak çözüm noktasında hükümete yardımcı olmamız lazım. Bu adımı hep birlikte atmamız gerekiyor. Tarım alanlarını genişletmek amacıyla kızılağaç ve meşe orman varlığıyla ilgili çok ciddi alanlar açtık. Buralara da köksüz çay bitkileri ekerek, tarımsal faaliyet ortaya koyduk ama heyelanları hiç düşünmedik. Malzeme suyla doygun hale gelince dereye veya eğim aşağı alanlara hızla kayma durumundadır."'HALININ ALTINA SÜPÜRÜYORUZ'Radikal değişimler yapılmazsa her yağışta benzer olayların yaşanacağını belirten Ekşi, şöyle devam etti: "Heyelan riskine maruz yapıların yıkılmasıyla ilgili radikal kararların artık bir an evvel verilmesi gerekiyor. Hiçbir bahaneye geçit vermeden bu yapıları kaldırmamız lazım. İnsanlara da zulmetmeyeceğiz, onları da farklı alanlarda, belki geçici süre TOKİ'lere, rezerv alanlara taşıyacağız. Daha sonra bu alanları mutlaka temizlememiz lazım, eğer bunu yapmazsak bu risk denetimini sağlayamayız. Krizi yönetiyoruz ama bu kriz yönetiminden artık risk yönetimine adım atmalıyız. Bu noktada imarla ilgi değişiklikleri yapmamız lazım. Bu adımları atmazsak her yağışta yine gözyaşı, yine acılar yaşanacak. Herkesin çözüm odaklı düşünmesi gerekiyor. Bizler, bu konuda uzun yıllardır konuşuyoruz ama çözüm noktasına iş gelince yine halının altına süpürüyoruz. Artık buna ne devletin kaynakları ne enerjisi yetmez. Güvenli yaşam alanlarını insanlarımıza sunmak zorundayız, bu Doğu Karadeniz için bir zorunluluktur. Bu yaşanılanlar bize ciddi dersler de oluşturuyoruz, inşallah bir an evvel gereken adımları atarız."

Muhammet KAÇAR-Tolğa SAĞLAM-Salim SARIKOÇ-Zeynep Irmak ÖCAL/ARTVİN, -


Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)
Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3)

Cumhuriyet Mahallesi, Ali Şimşek, Artvin, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 14:08 Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor 13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor Ayrılık kararını kabul etmedi, denize atlayarak intihara kalkıştı! Genç kadınının deliliği az daha canlarına mal olacaktı 13:42 Ayrılık kararını kabul etmedi, denize atlayarak intihara kalkıştı! Genç kadınının deliliği az daha canlarına mal olacaktı
Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor 13:08 Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi 12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın 11:56 Beşiktaş, ünlü futbolcu Diego Godin'i kadrosuna dahil etmeye çok yakın
Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı 11:12 Transfer sağlanamayınca Slavia Prag'ın Başkanı ayarı kaçırdı! Galatasaray'ın Stanciu teklifini resmen alaya aldı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı 11:00 Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı

Son Dakika Haberleri
14:23 Ev saniyeler içinde küle döndü
14:08 Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
14:04 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı!
13:59 Eski Fenerbahçeli Alper Potuk'tan yabancı kuralı isyanı: Herkes işine baksın
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor
13:34 Fernando Muslera, kazancıyla da rekor kırdı! Dünyanın en çok kazanan ikinci ismi oldu
13:07 Son Dakika: Kaş açıklarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu tekne battı, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor
12:33 Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri uğurlayacağız" sözlerinden sonra akıllara gelen sorulara Gazeteci Çetiner Çetin cevap aradı
12:29 Türk sevgilisinden gündem olan Lewis Hamilton itirafları: Benden fantezisi için sekreter kılığına girmemi istedi
12:21 Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı
Ev saniyeler içinde küle döndü Ev saniyeler içinde küle döndü         
14:24
Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı! Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı!         
14:04
Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz         
13:49
Fernando Muslera, kazancıyla da rekor kırdı! Dünyanın en çok kazanan ikinci ismi oldu Fernando Muslera, kazancıyla da rekor kırdı! Dünyanın en çok kazanan ikinci ismi oldu         
13:35
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı Turistlerin Antalya'ya akın etmesi vaka sayılarını arttırdı! Bir ayda yüzde 100'lük artış yaşandı         
12:21
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim Hakkı Bulut'tan sert Reynmen çıkışı: Müziğimi alıp üzerine söz yazmış, şikayet ettim         
10:55
Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia ediliyordu! Cinayetin bir numaralı ismi Afgan çoban konuştu: Yanlış ağabey, Allah korusun         
10:03
Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti Irina Shayk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi! Ayna karşısındaki pozuyla nefes kesti         
09:45
İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi İskelede siyah mayosuyla poz verdi! Serenay Sarıkaya, yine güzelliğiyle büyüledi         
09:25
Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede         
08:52
Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti Bungee jumping yaparken verilen komutu yanlış anlayıp atlayan kadın hayatını kaybetti         
22:09
Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar konser vermeyecek         
19:45
Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu Toprak kayması sonucu gün yüzüne çıkan mağarayı çoban fark etti! İçinde milattan önce yapılmış tatlı bulundu         
19:03
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 14:28:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de sel gitti, çamur kaldı; kayıp 1 kişi aranıyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement