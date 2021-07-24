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ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ

24.07.2021 13:20

ARTVİN'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor.

ARTVİN'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerinde katıldığı temizlik çalışması yürütülüyor. Dere yataklarında taşkın koruma çalışması ile su ve elektrik nakil hatlarının onarıldığı kentte hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. ilçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

SEL SEFERBERLİĞİ

Sel afetinin vurduğu Arhavi ilçesinde balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500'ü jandarma komando, 118'i AFAD gönüllüsü olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

RİZE'DE 2, ARTVİN'DE 1 KİŞ,İ ARANIYOR

Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri dere yatakları ve denizde kayıplara dair bir iz arıyor.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen Cumhuriyet ve Boğaziçi mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlar ve esnafla görüştü. Bakan Soylu, pazartesi gününe kadar ilçe merkezinden çamur ve balçığın kaldırılacağını, hayatın normale döndürülmesi için adımların atılacağını belirterek yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Soylu, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, araçlarının selde hasar gördüğünü ve memleketlerine dönmek için uçak bileti bulamadıklarını anlatan bir aileye de yardımcı oldu.

ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ
ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ

Süleyman Soylu, Artvin, Arhavi, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTVİN'DE SEL SEFERBERLİĞİ - Son Dakika


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