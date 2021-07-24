Son dakika haberleri | BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SELE KAPILAN YİĞİT'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
24.07.2021 18:20
Gelen son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'in arama- kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesi ve yakınları ile görüştü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'in arama- kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarını yerinde inceleyerek, ailesi ve yakınları ile görüştü. Meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen programlı çalışmalar sayesinde bölgede yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, " Arhavi'de, sel felaketinde etkilenen bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Oluşan hasarları kısa zamanda ortadan kaldırarak, Artvinli vatandaşlarımıza emniyetli ve konforlu ulaşım hizmetini yeniden sunacağız. El birliğiyle çalışıyor, bölgeyi hızlıca yeni çehresine kavuşturacak adımları atıyoruz" diye konuştu.
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