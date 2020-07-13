Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak altındaki araçtan çıkartıldı - Son Dakika

Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak altındaki araçtan çıkartıldı
Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak altındaki araçtan çıkartıldı Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişi toprak altında kaldıkları araç içerisinden cıkarıldı.
Artvin'de selde kaybolan 3 kişinin cesedi toprak altındaki araçtan çıkartıldı
ARTVİN - Artvin'de sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılarak kaybolan araçtaki 3 kişi toprak altında kaldıkları araç içerisinden cıkarıldı.
Yusufeli ilçesinde karayolunda seyir halinde iken sel sularına kapılarak şantiye içerisine sürüklenen araçtaki, Araç şoförü Mustafa Sönmaz, eşi Müşerref ve oğlu Salih Sönmaz araç içerisinden çıkarıldı.Ekiplerce cıkarılan cansız bedenler ambulansa koyarak Artvin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:59 Kaynak: İHA
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