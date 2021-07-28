Artvin'de, selde kaybolan kişinin 6 gün sonra cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Artvin'in Murgul ilçesindeki sel felaketinde kaybolup, cansız bedenine ulaşılan Serdar Yiğit (44) için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yiğit ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Soylu, acılı aileye taziye dileklerinde bulundu. Cenazede taziyeleri kabul eden aile fertleri, gözyaşı dökerken, bazılarını ise yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Serdar Yiğit'in, nişanlısı Ayşe Yıldırım da cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Murgul Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yiğit, Kabaca köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.